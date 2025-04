"Ouvi o barulho", diz morador que auxiliou no resgate de vítimas do acidente com ônibus da UFSM em Imigrante

Veículo tombou na manhã desta sexta-feira (4). Portal Independente / Reprodução

Um morador do município de Imigrante, no Vale do Taquari, relatou que estava em casa e ouviu um barulho no momento do acidente com um ônibus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) na manhã desta sexta-feira (4). Na sequência, ele decidiu ajudar.

— Ouvi o barulho. Fui ver e ouvi que os caras estavam correndo com o ônibus e vi um rastro, pensei: "Caiu só para um lado", aí vi o trilho aberto e vi que ele tinha descido para baixo — conta.

O homem relata que ajudou no resgate e no primeiro atendimento aos feridos.

— Eu ajudei a levar um (ferido) de maca para cima, alguns saíram caminhando. Fomos levando o pessoal.

Ele relata que o ponto em que o ônibus caiu no declive fica cerca de quatro quilômetros da saída da Rota do Sol e que a estrada possui 38 curvas.

— São 38 (curvas) curtas, praticamente todas na descida. No início, não (são descidas), mas ainda tem mais duas descidas daqui (local do acidente) para frente — disse em entrevista ao Gaúcha Mais, próximo ao local do acidente.

Feridos no acidente

O acidente deixou ao menos 26 feridos, que são atendidos em diferentes hospitais da região.

O Hospital Ouro Branco, em Teutônia, recebeu 18 feridos; quatro deles estão em estado grave de saúde e três já receberam alta.

Quatro pacientes, um homem e duas mulheres, estão no Hospital Bruno Born, de Lajeado, dois em estado grave e dois estáveis. Conforme a instituição, uma das pacientes é a professora da UFSM Marília Milani, que inicialmente recebeu atendimento hospitalar em Teutônia.

O Hospital de Estrela recebeu seis feridos; cinco deles apresentam quadro clínico estável: três mulheres, com idades de 39, 55 e 60 anos, e dois homens, o motorista do ônibus, de 42. Outro, de 53 anos, teve alta. O sexto ferido, um homem de 35 anos, está em estado grave de saúde.

Prefeitura e governo lamentam acidente

O governador Eduardo Leite lamentou o acidente por meio de uma publicação nas redes sociais.

"O Rio Grande do Sul está de luto. Seguiremos acompanhando de perto essa situação tão triste e oferecendo apoio a todos os envolvidos", escreveu.

Em nota, a prefeitura de Santa Maria se solidarizou "com as famílias, os amigos, os colegas e toda a comunidade acadêmica". Segundo o texto, equipes do Executivo municipal estão a caminho do campus para acolher família que estão procurando informações.

Já a prefeitura de Imigrante se manifestou, também por nota, afirmando que "está prestando todo o suporte necessário e reforça o agradecimento às equipes de resgate da região e do estado pela solidariedade e ajuda prestadas". À Rádio Gaúcha, o prefeito Germano Stevens classificou o acidente como "a maior tragédia" da história do município.

A UFSM divulgou nota lamentando o acidente e decretou luto oficial de três dias.