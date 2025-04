Ônibus da UFSM que caiu em barranco deixando sete mortos está em depósito para ser periciado

Um guincho retirou o veículo do local do acidente no sábado. José Romaci Reis / Polícia Civil / Divulgação

O ônibus que caiu em um barranco em Imigrantes, no Vale do Taquari, matando sete pessoas que estavam em uma excursão do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), já está em um depósito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Lajeado, para passar por perícia.

O veículo, de propriedade da UFSM, foi retirado do local do acidente por um guincho no final da tarde do sábado (5).

Perícias são fundamentais para que a Polícia Civil esclareça as circunstâncias que levaram ao acidente, ocorrido no final da manhã da sexta-feira (4). Além das sete mortes, 26 pessoas ficaram feridas. O coletivo pertence à Universidade Federal de Santa Maria, que é a responsável pela manutenção. O condutor era terceirizado.

A principal hipótese investigada no momento é de que possa ter acontecido uma falha mecânica, fazendo com que os freios não funcionassem.

O motorista relatou à polícia que perdeu o controle do veículo depois de acionar os freios e eles falharem. O delegado da Polícia Civil José Romaci Reis, titular em Teutônia e responsável pela investigação, explicou que o ônibus foi removido com o cuidado de preservar a parte dianteira, onde estão os freios, justamente para não causar novos danos. Essa parte do veículo foi mantida levantada, sem encostar no chão.

Reis disse que tem uma informação preliminar de que o ônibus que costuma ser usado pelo curso de Paisagismo estava em manutenção. Por isso, para fazer a viagem, foi solicitado o veículo de outro setor da universidade.

Quanto a informações sobre a manutenção do ônibus que sofreu o acidente, o delegado disse que fará pedido à UFSM depois de realizadas as perícias.

A expectativa é de que o Instituto-Geral de Perícias (IGP) analise o ônibus nesta segunda-feira (7).

O delegado também explicou que foi analisada a possibilidade de a investigação do acidente ser feita pela Polícia Federal (PF), já que o veículo envolvido pertence a um órgão federal.

O destino do grupo era o Cactário Horst, no município de Imigrante. A bordo estavam estudantes e professores do curso de Paisagismo, além do motorista. A última curva do acesso à cidade do Vale do Taquari não foi vencida pelo coletivo, que saiu da pista, invadiu uma área de campo e acabou caindo de um barranco. Conforme o delegado, depoimentos dos passageiros também vão auxiliar na apuração.

Perícia no ônibus

O ônibus foi retirado do local por volta das 18h de sábado, com o auxílio de caminhão guincho. O coletivo foi levado para um depósito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em Lajeado, segundo Reis.

O procedimento era necessário para realizar a perícia das condições mecânicas do veículo, em especial, dos freios, conforme o delegado. Reis explicou que o local em que o ônibus estava, com mato e barro, não era adequado para o exame mais detalhado do ônibus.