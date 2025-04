Ônibus da UFSM passarão por nova revisão após acidente com sete mortos, afirma reitor

O ônibus após o acidente, ocorrido na sexta-feira, em Imigrante, no Vale do Taquari. André Ávila / Agencia RBS

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) conta com 13 veículos, entre ônibus, micro-ônibus e vans. Devido ao acidente na sexta-feira (4) que resultou na morte de sete alunos da instituição, toda a frota da universidade vai passar por revisão e as viagens diárias estão momentaneamente suspensas.

As decisões foram confirmadas nesta segunda-feira (7) por Luciano Schuch, reitor da UFSM. Ele concedeu entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

— Os ônibus nossos vão passar por uma nova revisão. Fazer uma revisão completa em todos os nossos ônibus, porque se aconteceu um desgaste, provavelmente de uma peça, (vamos) fazer uma revisão em toda a nossa frota antes colocar eles de novo a rodar — anunciou Schuch.

Veja entrevista na íntegra:

O reitor revelou que dos 13 veículos da universidade, apenas sete estão autorizados a circular no momento. Diariamente, são realizadas em média de três a quatro viagens para atender aos mais de 27 mil alunos da UFSM, entre idas e voltas para atividades de campo.

Schuch explica que a manutenção dos veículos é de responsabilidade de uma empresa terceirizada, assim como os motoristas que operam as viagens também são de fora da universidade. Conforme Schuch, o ônibus mais novo da UFSM é um modelo de 2006, com mais de 350 mil quilômetros rodados.

— Nossa frota gradativamente está ficando envelhecida. Nossos veículos, o mais novo tem 350 mil quilômetros rodados. (...) No momento que houve o acidente, até nós identificarmos o que aconteceu, a gente suspendeu essas viagens com a nossa frota. A gente segue fazendo agora umas com empresas terceirizadas, mas os ônibus nossos vão passar por uma revisão.

Investigação interna

A UFSM vai conduzir investigação interna para entender as circunstâncias que envolvem o acidente. Luciano Schuch pontua que o objetivo é avaliar as condições do veículo:

— Já iniciamos uma investigação, para fazer toda a avaliação das condições que o ônibus estava, do uso das outras viagens que ele tem, se houve alguma intercorrência também. A ficha de manutenção, como ele foi autorizado para fazer essa viagem. Se ele foi autorizado para fazer essa viagem com nossos estudantes é porque ele estava em condições.

Motorista relatou falha

Ainda na sexta-feira, Schuch esteve no local do acidente, em Imigrante, no Vale do Taquari, e visitou as vítimas em hospitais da região. Entre eles, o motorista.

— O motorista contou que ele quando começou a descer ali (o acesso) de Imigrante, ele ficou sem freio e começou a procurar um local para sair. Quando viu uma lavoura de milho, ele foi direto — disse.

Segundo o reitor, o motorista contou que imaginou que seria uma longa lavoura de milho:

— Ele não viu que tinha um degrau na lavoura, tinha uma parte em cima e uma parte embaixo da lavoura —seguiu.