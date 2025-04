Ônibus da UFSM envolvido em acidente tinha cinto de segurança e aprovação recente de agência reguladora, aponta laudo

Além dos cintos, freios, faróis e a parte mecânica foram considerados em condições de funcionamento. André Ávila / Agencia RBS

O ônibus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) envolvido em acidente em Imigrante, no Vale do Taquari, estava com vistoria em dia junto à agência reguladora e tinha cinto de segurança. O veículo transportava alunos do curso de Paisagismo em direção a um cactário do município de Imigrante. Sete pessoas morreram.

A informação foi confirmada pelo reitor da universidade, Luciano Schuch, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (16):

— Um laudo de uma empresa credenciada disse que o ônibus tinha condições. Todos os itens obrigatórios passaram por avaliação. Entre eles, cinto de segurança — afirma Schuch.

O laudo referido pelo reitor é um documento aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em 23 janeiro deste ano. A liberação tem validade de um ano. Ou seja, venceria em janeiro de 2026.

Além dos cintos, são apontados também outros itens como freios, faróis, mecânica, entre outros. Todos foram considerados em condições de funcionamento. A data de fabricação do ônibus, segundo o laudo, é de 2006. Conforme Schuch, o veículo passava por revisões frequentes:

— Todo transporte escolar, que é o caso desse, tem que passar por uma inspeção de seis meses. Esse é de 2006, é um dos mais novos da frota e tinha condições de rodar. Claro, existe a discussão de se tinha ou não tinha cinto (na hora do acidente). Isso só a perícia irá dizer. O que nós temos de documento é uma avaliação de uma empresa credenciada que disse que tinha. Agora, se de janeiro até (o momento do acidente) houve alguma coisa, aí a investigação vai ter que dizer — ressaltou o reitor.

Leia Mais Aluna da UFSM conta que desistiu de viajar na noite anterior ao acidente

O que diz a ANTT

Por meio de nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) "esclarece que não é responsável pela emissão do laudo. O documento é elaborado por uma instituição credenciada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e segue os critérios de inspeção veicular exigidos pelas normas da ANTT. O laudo seria válido caso o veículo estivesse autorizado a realizar transporte interestadual de passageiros. No entanto, não há registro de processo para prestação desse tipo de serviço para o veículo". Leia abaixo na íntegra.

Investigações seguem

No dia 8 de abril, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) iniciou a perícia no ônibus. Em nota, a entidade informou que, devido à complexidade do caso, "é necessário um trabalho especializado, realizado por uma equipe de peritos qualificados capaz de analisar minuciosamente todos os quesitos levantados pelo delegado".

Ainda não há previsão de conclusão do trabalho. O veículo está em um depósito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em Lajeado, no Vale do Taquari.

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 11h15min da sexta-feira (4), na Estrada Acesso Rota do Sol. Sete pessoas morreram. O coronel Samaroni Zappe afirmou que, após sair da rodovia, o veículo percorreu um longo trajeto antes de parar. O coletivo teria tombado mais de uma vez.

A UFSM informou a presença de 33 pessoas na excursão. Entre os ocupantes do veículo estavam o motorista do ônibus, dois professores e estudantes do curso de Paisagismo.

As vítimas

Dilvani Hoch, 55 anos

Elizeth Fauth Vargas, 71 anos

Fátima E. R. Copatti, 69 anos

Flavia Marcuzzo Dotto, 44 anos

Janaina Finkler, 21 anos

Marisete Maurer, 54 anos

Paulo Victor Estefanói Antunes, 27 anos

Nota da ANTT:

"A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) esclarece que não é responsável pela emissão do laudo encaminhado pela equipe de reportagem. O documento é elaborado por uma instituição credenciada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e segue os critérios de inspeção veicular exigidos pelas normas da ANTT. O laudo seria válido caso o veículo estivesse autorizado a realizar transporte interestadual de passageiros. No entanto, não há registro de processo para prestação desse tipo de serviço para o veículo."