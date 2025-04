"Nós não tínhamos esses relatos do quão perigosa era a estrada", diz prefeito de Santa Maria após acidente de ônibus

Autoridades ainda trabalham no resgate dos corpos.

Rodrigo Decimo (PSDB), prefeito de Santa Maria, afirmou, em entrevista à Rádio Gaúcha, não saber sobre os riscos de trecho da Estrada Acesso Rota do Sol. Nesta sexta-feira (4), um ônibus da UFSM sofreu acidente no local . Ao menos sete morreram.

— Apesar das viagens serem frequentes para esse cactário, nós não tínhamos esses relatos do quão perigosa era a estrada. Pelo menos uma ou duas vezes por ano o pessoal se desloca para esse cactário, que é uma referência para os alunos de paisagismo — disse, em entrevista ao programa Gaúcha Mais — Nas vezes anteriores, não tinha dado nenhum problema.

No momento da conversa, Decimo estava em deslocamento para a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) , onde estão reunidas autoridades locais — entre elas, o reitor da instituição, Luciano Schuch , e a vice-prefeita do município, Lúcia Madruga .

Ao menos sete óbitos

— Também tive uma ligação com o Eduardo Leite, disponibilizando estrutura do Estado. Falei que provavelmente precisaríamos de apoio no transporte aéreo de alguma vítima — completou Decimo.