MP denuncia por homicídio com dolo eventual motorista que atropelou e matou professora universitária

O Ministério Público (MP) denunciou por homicídio com dolo eventual o homem apontado por atropelar e matar a professora aposentada da Universidade Federal de Rio Grande (Furg), Aimée Bolaños , 81 anos, no dia 23 de março.

A Promotoria de Justiça Criminal do Rio Grande entendeu que o homem — que não teve nome divulgado — agiu com dolo eventual ao gerar perigo a todos que trafegavam ou circulavam no local, não tendo a vítima oportunidade de defesa.