Motorista é preso após fugir de abordagem e atropelar agente de trânsito em Cachoeirinha

Motorista foi contido a cerca de três quilômetros do ponto em que foi flagrado dirigindo em alta velocidade.

Um homem de 24 anos foi preso na noite de quarta-feira (16) após atropelar um agente de trânsito de Cachoeirinha, na Região Metropolitana, e fugir.

A ocorrência começou na Avenida Frederico Augusto Ritter. O motorista foi alcançado a cerca de três quilômetros do local, no bairro Moradas do Bosque.

Por volta das 20h30min, agentes de trânsito do município presenciaram um veículo Gol trafegando em alta velocidade pela avenida, em ponto próximo à Estrada Capistranos. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista fugiu.

Os agentes iniciaram o acompanhamento por várias vias da cidade e solicitaram apoio. Em determinado momento, o motorista dirigiu em zigue-zague pela contramão e sobre a calçada, chegando a bater nas viaturas.

O motorista seguiu para a Rua Anildo Gomes, no bairro Moradas do Bosque, que não tem saída. No momento em que os agentes realizariam a abordagem, o veículo atingiu um deles ao transitar de ré. O homem de 42 anos teve fratura em uma das pernas e está no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre.

Motorista não tinha carteira de habilitação

O motorista, que não tinha carteira de habilitação, acabou sendo contido e algemado. O carro que dirigia estava com o licenciamento vencido. Uma faca foi encontrada no veículo, que estava com pneus gastos e com uma garrafa improvisada como tanque de gasolina.

O motorista do carro fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Na Delegacia de Pronto Atendimento de Gravataí ele foi autuado por tentativa de homicídio e por dirigir sem habilitação.