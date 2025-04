Motociclista morre em acidente na RS-240, em Portão

Acidente ocorreu no km 13 da rodovia, próximo ao entroncamento com a RS-122.

Um motociclista morreu em um acidente na RS-240 em Portão, no Vale do Sinos, na manhã desta sexta-feira (25). A vítima foi identificada como Valmor dos Santos, 49 anos.

O fato ocorreu no quilômetro 13 da rodovia, próximo ao entroncamento com a RS-122, no sentido Serra-Capital, por volta das 7h.