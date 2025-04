Militar do Exército morre em acidente de trânsito em Santa Maria

O 1º tenente do Exército Nicolas Matheus Machado, de 27 anos, morreu após se envolver em um acidente por volta das 2h30min de domingo (13), em Santa Maria. O militar estava lotado na 6ª Brigada de Infantaria Blindada, com sede na cidade. O Exército divulgou uma nota de pesar (leia ao final desta reportagem).

Segundo a Brigada Militar, ele conduzia uma motocicleta Yamaha MT-03 pela Avenida Liberdade, no bairro Bairro Passo D’Areia, quando colidiu na traseira de uma caminhonete Volkswagen Saveiro, que seguia no mesmo sentido da via.

Com o impacto, a motocicleta desgovernou e Nicolas foi arremessado ao solo, sendo encontrado já sem vida ao lado de uma árvore, próximo ao canteiro central da avenida.

Equipes da Brigada Militar e do Samu foram acionadas, mas o óbito foi constatado no local. O motorista da Saveiro permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool.





NOTA À IMPRENSA

É com profundo pesar que a 6ª Brigada de Infantaria Blindada comunica o falecimento do 1º Tenente Combatente Temporário NICOLAS MATHEUS MACHADO, ocorrido na madrugada do dia 13 de abril de 2025, em decorrência de acidente de motocicleta, ocorrido na Avenida Liberdade, Bairro Passo D’Areia, no Município de Santa Maria – RS.

O militar, que estava de folga do desempenho de suas funções, foi prontamente socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O 1º Ten MACHADO era integrante da Companhia de Comando da 6ª Bda Inf Bld, e era reconhecido por sua dedicação, profissionalismo e compromisso com a Instituição.

Neste momento de dor, a “Brigada Niederauer” se solidariza com os familiares, amigos e colegas de farda, prestando todo o apoio necessário à família enlutada.

As informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas assim que estiverem definidas.

Santa Maria, RS, 13 de abril de 2025.