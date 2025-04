Motociclista morre após colidir com caminhão na BR-158, em Itaara

Motocicleta pegou fogo após o acidente. Condutor, que não teve a identidade revelada, morreu no local.

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (14), após colidir frontalmente com um caminhão na BR-158, em Itaara, na Região Central . Ele foi identificado como Bruno Almeida dos Santos, 36 anos.

O acidente aconteceu por volta das 6h30min, no km 309 da rodovia. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta trafegava no sentido Itaara-Santa Maria quando invadiu a pista contrária, causando o acidente.

O trânsito chegou a operar em sistema pare e siga, com apenas uma pista liberada. Por volta das 11h, o fluxo já estava liberado nos dois sentidos da rodovia.

Somente no domingo (13), pelo menos outras quatro pessoas morreram em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul.