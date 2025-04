Mais de 160 mil veículos devem seguir ao Litoral pela freeway na saída para o feriadão de Páscoa

No retorno, a recomendação é pegar a estrada antes do meio-dia na segunda ou depois das 12h na terça.

A quinta-feira deve concentrar o maior fluxo de veículos na saída para o litoral norte do RS, com 55 mil veículos seguindo rumo às praias. Na sexta-feira (18), a previsão é de outros 42 mil motoristas seguindo na mesma direção.

Já para o retorno, a segunda-feira (21) deve ser o dia mais carregado , com quase 51 mil carros circulando pela freeway. Na terça-feira (22), o fluxo deve cair consideravelmente, com média de 19 mil veículos.

