IGP inicia perícia mecânica em ônibus da UFSM envolvido em acidente com sete mortes em Imigrante

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) iniciará nesta terça-feira (8) a perícia no ônibus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) envolvido em um acidente que causou sete mortes e deixou 26 feridos. O sinistro ocorreu em Imigrante, no Vale do Taquari, na última sexta-feira (4).

Em nota à reportagem, o IGP disse que, devido à complexidade do caso, "é necessário um trabalho especializado, realizado por uma equipe de peritos qualificados capaz de analisar minuciosamente todos os quesitos levantados pelo delegado".

A escolha dos profissionais será finalizada nesta terça, com o início do primeiro atendimento para a perícia mecânica no veículo.

Segundo o instituto, o trabalho visa identificar vestígios técnicos na mecânica do veículo que possam auxiliar na compreensão da dinâmica do ocorrido. No entanto, não há um prazo para a conclusão do trabalho.

"O processo depende de uma análise detalhada e, eventualmente, de perícias complementares. Estamos empenhados em realizar um trabalho rigoroso e de qualidade, tendo em vista a gravidade do caso", acrescenta a nota.

A solicitação de perícia foi feita pelo delegado José Romaci Reis, responsável pela investigação:

— Foi feito levantamento no local, mas para analisar a dinâmica do acidente e em relação às vítimas, não foi feita perícia no ônibus. É importante fazer porque é com base nela que vamos definir as responsabilidades (do acidente). No momento investigamos como homicídio culposo (sem intenção de matar) de trânsito. A conclusão do inquérito depende dessa perícia — disse.

Segundo ele, o levantamento inicial indica ter havido um problema mecânico no ônibus. A situação foi reportada pelo motorista, que disse que o veículo estava com problema nos freios.

— Temos de apurar como ocorreu, se a falha (mecânica) já existia antes ou aconteceu no momento. Segundo o motorista, ele pensou que havia uma planície para parar o ônibus, mas o veículo ganhou velocidade e caiu em um barranco de 10 metros de altura que ele desconhecia — pontua Reis.

Segundo ele, a expectativa é que a investigação seja finalizada em até 30 dias após o acidente. Além da perícia, os policiais ouvirão, nesta semana, testemunhas do acidente, além do motorista do veículo, que deve prestar depoimento nesta quarta-feira (9).

O coletivo está em um depósito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em Lajeado, no Vale do Taquari.

Situação dos feridos

Sete pessoas que estavam no ônibus seguem internadas em hospitais nesta terça-feira (8). Duas mulheres estão internadas no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSFM) com quadro de saúde estável. Também em Santa Maria, no Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, duas pacientes recebem atendimento, ambas em situação estável.

Em Lajeado, três sobreviventes continuam no Hospital Bruno Born, duas mulheres e um homem. O homem e uma das mulheres estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas apresentam estabilidade. Dos 33 ocupantes do ônibus que saiu da pista em um acesso à Rota do Sul na última sexta-feira (4), sete morreram no acidente e 26 ficaram feridos.

O que diz a defesa do motorista

"A defesa do motorista envolvido no acidente ocorrido nesta sexta-feira (04), na RSC-453, em Imigrante (RS), informa que ele tem total interesse em colaborar com as investigações.

Conforme elementos preliminares apurados, a tragédia teria sido causada por uma falha mecânica no sistema de freios do ônibus universitário, circunstância que fugiu ao controle do condutor.

Acreditamos na seriedade e na competência das autoridades responsáveis pela apuração dos fatos, e temos plena confiança de que, ao final do inquérito, restará demonstrado que o motorista agiu da única forma possível diante da situação emergencial. Segundo relatos de passageiros, ele chegou a orientar que todos utilizassem o cinto de segurança instantes antes da saída de pista — atitude que contribuiu para a redução dos ferimentos e evitou um desfecho ainda mais trágico.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, mesmo ferido, o motorista solicitou apenas um curativo compressivo para que pudesse continuar prestando auxílio aos demais envolvidos no acidente. Ele confirma esse relato e, embora tenha recebido alta hospitalar, encontra-se profundamente abalado emocionalmente.

Por fim, expressamos nossa solidariedade às vítimas, seus familiares e a toda a comunidade afetada por esse lamentável episódio.