Homem morre em colisão frontal na BR-386, em Montenegro

Motorista da carreta não se feriu. Marcos Pacheco / RBS TV

Um homem morreu na noite desta terça-feira (29) na BR-386, em Montenegro. Ele tinha de 25 anos e dirigia uma caminhonete Volkswagen Nova Saveiro, que colidiu frontalmente com uma carreta no quilômetro 418 por volta das 22h45min.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete, com placas de Bossoroca, seguia no sentido Capital - interior quando invadiu a pista contrária e bateu com a carreta, que tinha placas de Cascavel (PR).

Com o impacto, a caminhonete pegou fogo e o motorista morreu no local. Ele era natural de Triunfo. O motorista da carreta não se feriu. O trânsito no local chegou a ser bloqueado, mas foi liberado por volta de 2h30min.

Desentendimento

Conforme apurado pela reportagem, minutos antes do acidente, o motorista que morreu havia ameaçado de morte a ex-companheira.

Os dois estavam dentro do veículo em uma viela próximo a um paradouro, a cerca de cinco quilômetros do acidente. A mulher, de 18 anos, conseguiu se desvencilhar, correu pedindo socorro e passa bem. Em seguida, o homem deixou o local e se envolveu no acidente.

A Polícia Civil de Montenegro vai investigar o caso.