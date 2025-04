Homem morre em acidente na RS-118, em Viamão

Um homem morreu em um acidente envolvendo um Chevrolet Corsa e um Honda Civic na RS-118 em Viamão , na Região Metropolitana . Ee foi identificado como Daniel Silva do Pinho e tinha 42 anos.

O caso aconteceu por volta das 4h deste sábado (12) no quilômetro 34 da rodovia. As duas pistas, que ficaram bloqueadas no início da manhã, foram liberadas por volta das 9h.