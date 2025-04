Freeway, RS-040, BR-101 e mais: o que esperar do trânsito nas rodovias com maior movimento no feriadão de Páscoa

Freeway deve registrar a passagem de mais de 310 mil veículos no feriadão. Renan Mattos / Agencia RBS

Nesta semana não tem "sextou". A folga chega antes por causa da Sexta-Feira Santa e o movimento nas rodovias gaúchas deve começar a ficar mais intenso a partir desta quinta-feira (17), com o feriadão de Páscoa, que se estende até a próxima segunda-feira (21), quando se celebra Tiradentes.

O maior fluxo deve ser registrado em direção às regiões tradicionais para visitar nessa época do ano: o Litoral Norte e a Serra. Mas também há expectativa de aumento do trânsito em outras rodovias.

Zero Hora organizou um compilado com informações sobre o que é esperado para as rodovias que devem registrar um tráfego mais significativo nos próximos dias. Aproveite para organizar a viagem e perder menos tempo na estrada.

Confira como fica o movimento

Região Metropolitana - Litoral Norte

Tradicionalmente, o Litoral Norte é o destino mais buscado durante os feriadões. Para quem parte da Região Metropolitana, vale ficar atento ao trânsito previsto na freeway e na RS-040.

Freeway

Principal via de acesso ao Litoral Norte gaúcho, a freeway deve ser a rodovia com o maior fluxo de motoristas ao longo de todo o feriadão. De acordo com a CCR ViaSul, são esperados pouco mais de 310 mil veículos, dos quais 160 mil devem seguir em direção às praias, enquanto outros 151 mil em direção à Região Metropolitana.

A quinta-feira deve concentrar o maior fluxo na saída para o litoral, com 55,5 mil veículos. Na sexta-feira (18), a projeção é de outros 42,9 mil motoristas seguindo na mesma direção.

Já para o retorno, a segunda-feira (21) deve ser o dia mais carregado, com quase 51 mil carros. Na terça-feira (22), o fluxo deve cair consideravelmente, com média de 19 mil veículos.

Não está prevista a liberação do acostamento, mesmo nos períodos mais intensos. Para auxiliar no tráfego, a concessionária irá interromper a execução de obras.

RS-040

Outra importante ligação entre a Região Metropolitana e o Litoral Norte é a RS-040. A expectativa da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) é de que 87,2 mil veículos circulem pela rota durante todo o feriadão.

Só na quinta-feira, o movimento deve alcançar 24,6 mil automóveis. Após isso, o fluxo se normaliza, mas volta a crescer na segunda-feira, com previsão de mais de 19 mil carros no retorno à Capital.

Acesso à Serra

Destino tradicional nesta época do ano, a serra gaúcha também deve observar movimentação intensa nas rodovias de acesso.

RS-115

Pela RS-115, que liga os municípios de Taquara e Gramado, cerca de 66 mil veículos devem passar pelo pedágio de Três Coroas. Só na quinta, há uma previsão de circulação de 15,8 mil automóveis, um aumento de 60% em relação ao fluxo usual. A movimentação diminui no passar dos dias.

No retorno, para segunda-feira, está sendo estimado a passagem de mais de 13,2 mil motoristas.

RS-235

A RS-235 é a estrada que liga São Francisco de Paula a Nova Petrópolis. Conforme a EGR, a praça de pedágio de Gramado deve receber 33,8 mil veículos no feriado. É esperado um aumento de 47% no fluxo na quinta-feira e expressivos 88% na segunda-feira, em relação à média normal.

A praça de pedágio de São Francisco de Paula deve registrar a passagem de cerca de 24,4 mil veículos. Os maiores picos são esperados na quinta-feira, com aumento de 79% no fluxo. E, no retorno, considerando a segunda-feira, uma elevação de 47% na movimentação.

Serra - Litoral Norte

Entre aqueles que pretendem se conectar entre a Serra e o Litoral Norte, é importante estar atento a esses trechos:

RS-474

A RS-474, que une a RS-239 à RS-030 e à freeway, interligando os vales do Paranhana, Sinos, Caí, Serra e Hortênsias ao Litoral Norte, terá tráfego elevado.

A expectativa da EGR é de aproximadamente 37 mil veículos ao longo do período. Na quinta-feira, quase 12 mil veículos devem cruzar a praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha. O número representa um aumento de 112%, com relação a média.

O fluxo deve se manter alto na sexta-feira e deve retornar à normalidade no fim de semana. Ele volta a subir na segunda-feira, com estimativa de 7,7 mil veículos — 75% acima da média.

RSC-453 (incluindo a Rota do Sol)

A RSC-453 é o principal acesso de Caxias do Sul ao Litoral Norte. Segundo a EGR, no trecho entre Garibaldi e Estrela, o fluxo deve crescer 65% na quinta-feira e 71% na segunda-feira.

Levando em consideração a via como um todo e os pedágios de Boa Vista do Sul e Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, o fluxo observado na quinta-feira deve girar em torno de 21 mil veículos. Na segunda-feira, cerca de 19,2 mil.

Região Metropolitana - Interior do RS

O feriado de Páscoa também é uma oportunidade para transitar entre a Região Metropolitana e munícipios do interior do Rio Grande do Sul. Dados da CCR ViaSul mostram uma tendência de movimentação mais elevada.

BR-386

De acordo com a CCR ViaSul, a rodovia deverá receber quase 170 mil motoristas durante o feriadão. Destes, 86 mil seguirão sentido ao interior do Estado e 82 mil no sentido oposto.

Na quinta, são esperados mais de 22 mil carros para o interior. Já em direção à Região Metropolitana, são esperados cerca de 21 mil.

RSC-287

A RSC-287 é a rodovia que corta transversalmente o Rio Grande do Sul. Entre os municípios de Tabaí e Santa Maria, ela é administrada pela Rota de Santa Maria.

Não foram divulgadas estimativas relacionadas a um possível aumento da movimentação. A concessionária informa que uma estrutura de apoio diferenciada está sendo organizada para atender as demandas no feriado de Páscoa.

Rio Grande do Sul - Santa Catarina

Para os gaúchos que planejam ir em direção a Torres ou passar o feriadão em Santa Catarina, é importante estar atento ao fluxo na BR-101, principal via de acesso.

BR-101

Trecho Rio Grande do Sul

No trecho da BR-101 que vai de Osório a Torres, a CCR ViaSul estima um fluxo total de 175 mil motoristas, considerando o período de quinta até a próxima terça-feira (22). A movimentação mais intensa é esperada em direção a Torres e Santa Catarina.

No sentido Norte, a via deve registrar movimentação de 26 mil automóveis na quinta-feira. Ao Sul, são esperados 14,4 mil carros em direção à capital gaúcha.

Nos dias seguintes, o fluxo diminui e volta a aumentar na segunda. Da direção norte para o sul, cerca de 24,8 mil devem passar pela BR-101.

Cerca de 175 mil motoristas devem passar pela BR-101, no Rio Grande do Sul. Félix Zucco / Agencia RBS

Trecho Santa Catarina

A CCR ViaCosteira, concessionária responsável pelo trecho da BR-101 em Santa Catarina, entre Paulo Lopes e Passo de Torres, estima que mais de 860 mil veículos irão circular pela via durante o feriadão.

Na quinta-feira, estão previstos cerca de 200 mil veículos nos dois sentidos da rodovia, enquanto na sexta esse número é estimado em 156 mil. Para a segunda, a expectativa é de que mais de 158 mil veículos retornem pela via.

BR-101 se estende pelo estado de Santa Catarina. Félix Zucco / Agencia RBS

Qual o melhor horário para viajar

A orientação das concessionárias é que os motoristas utilizem as rodovias no período da manhã de quinta-feira e tarde de sexta-feira. Para o retorno, a dica é pegar a estrada antes do meio-dia na segunda-feira.

A CCR aponta que o ideal é partir antes das 15h na quinta e após as 14h na sexta. Na segunda, a sugestão para garantir um trânsito mais tranquilo é trafegar antes do meio-dia. No dia 22, o melhor horário deve ser após o meio-dia.

A EGR pontua que um dos horários de maior movimento nas estradas estaduais acontecerá já na quinta-feira, a partir do início da tarde, estendendo-se até as 22h, com fluxo intenso principalmente em direção ao litoral e à serra gaúcha. Na sexta-feira, o trânsito deverá seguir carregado, especialmente durante a manhã. O retorno do feriado pode ter um novo pico de tráfego na segunda-feira, com circulação intensa a partir do fim da manhã, se estendendo até por volta das 22h, com sentido a Porto Alegre.

Auxílio ao motorista e fiscalização

Entre os dias 17 a 21 de abril, tanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quanto o Comando Rodoviário da Brigada Militar reforçarão suas atividades nas rodovias federais e estaduais do Estado.

A CCR ViaSul aponta que também vai ampliar suas equipes durante o período. A companhia disponibiliza o canal Disque CCR ViaSul pelo número 0800 000 0290 ou, ainda, o WhatsApp (51) 3303-3858 para atendimento nas vias.

As equipes da EGR podem ser acionadas pelo 0800 0090 192. Para atendimento em casos de guincho, o telefone de contato é 0800 648 3903.

