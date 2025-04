Feriadão de Páscoa: veja quais os melhores horários para viajar

Para evitar perder parte do tempo de descanso preso no tráfego de veículos, é interessante ficar atento às recomendações de qual horário é melhor para viajar .

Confira os melhores horários para pegar a estrada

Saída na quinta-feira

A sugestão da CCRVia Sul e da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) é que o motorista utilize as rodovias no período da manhã. A CCR aponta que o ideal é partir antes das 15h na quinta.

A EGR pontua que um dos horários de maior movimento nas estradas estaduais acontecerá a partir do início da tarde, estendendo-se até as 22h , com fluxo intenso principalmente em direção ao litoral e à Serra Gaúcha.

Saída na sexta-feira

Conforme a EGR, o trânsito deverá seguir carregado no primeiro dia oficial do feriadão, especialmente durante a manhã .

Retorno na segunda-feira

O retorno do feriado pode ter pico de movimento na segunda-feira (21), com circulação intensa a partir do fim da manhã, se estendendo até por volta das 22h, em direção à Região Metropolitana. Ou seja, para garantir um trânsito mais tranquilo, o ideal é trafegar antes do meio-dia.