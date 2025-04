"Era uma cena de filme de terror", diz mulher que teve carro incendiado na BR-101

Carro do casal foi um dos 25 veículos incendiados após caminhão carregado com combustível explodir. CBMSC / Divulgação

"Um filme de terror", foi assim que Adriel Vieira e Julia Pereira descreveram a situação que viveram na tarde de domingo (6). Os dois estavam em um dos veículos que foi incendiado após a explosão de uma carreta que transportava combustível na BR-101, na altura de Palhoça (SC).

Em entrevista à Rádio Gaúcha na manhã desta segunda-feira (7), o casal contou como foram os momentos de tensão após o acidente.

— Era uma cena assim de filme de terror, horrível. Na hora, a gente não sabia se o fogo ia chegar na gente, a quantidade de líquido que ainda ia escorrer, se os carros iam explodir, se não iam, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então foi muito apavorante assim, muito — relata Julia.

De acordo com ela, o carro do casal era o quarto em uma fila de veículos próximos ao acidente e, assim que o caminhão tombou, já foi possível sentir o vapor. Julia conta que a sua primeira reação foi pegar a filha Marina, cinco anos, que estava com eles no carro, e sair correndo, alertando as pessoas que estavam mais para trás do que estava acontecendo.

— Eu peguei a minha filha no colo e saí correndo, pedindo para o pessoal sair dos carros e deixarem os carros ali também, para todo mundo sair. Fui avisando para o pessoal para baixo, né? — relembra.

Já Vieira ficou no local por mais tempo para conseguir ajudar outros motoristas a saírem dos veículos:

— Ele ficou no local, ajudou algumas pessoas, tinha um senhor que não queria sair do carro, não queria deixar o carro lá. Ele ajudou o senhor a sair do carro, ele e a mulher dele, pediu pra deixar o carro lá e eles saírem.

O prejuízo foi grande. O casal, que trabalha vendendo roupas, carregava no carro uma mala com os produtos, que foi completamente perdida. O tablet da filha e os documentos do pré-natal de Julia, que está grávida de quatro meses, também foram destruídos. O veículo, de acordo com o casal, não tinha seguro.

Para Vieira, no entanto, o sentimento é de alívio por terem escapado ilesos:

— Nascemos de novo! Foi um livramento.

A explosão