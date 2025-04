Em depoimento à polícia, motorista de ônibus da UFSM reforça versão sobre falha nos freios

Acidente ocorreu na manhã de sexta-feira (4). André Ávila / Agencia RBS

Em depoimento à Polícia Civil nesta quarta-feira (9), o condutor do ônibus envolvido no acidente com alunos e professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em Imigrante, no Vale do Taquari, reforçou a versão de que houve falha mecânica no sistema de freios do veículo.

A oitiva com o motorista, de 42 anos, durou cerca de uma hora e meia, conforme o advogado Flávio Barreiro Júnior, que representa o condutor. Além de Barreiro, três defensores contratados pela empresa que presta serviço de transporte à USFM acompanharam o depoimento.

De acordo com Barreiro, o condutor reforçou o que já teria dito à polícia anteriormente, sobre uma falha mecânica no freio do veículo, notada somente próximo do destino final da viagem.

Leia Mais Em clima de comoção, parentes e amigos se despedem de vítimas do acidente com ônibus da UFSM

— Na condição de condutor do coletivo, ele efetuou a vistoria de praxe qual lhe é pertinente, ou seja, verificou o nível de combustível, de água, de líquido de freio, a pressão dos pneus e o tacógrafo. No deslocamento, o veículo automotor não apresentou qualquer intercorrência. Muito próximo do destino, ao acionar o sistema de freio, este não correspondeu — contextualizou Barreiro.

O motorista teria dito que fez o possível para evitar a colisão e que não houve negligência profissional por parte dele, que há 15 anos de profissão jamais passou por situação similar.

— Ele disse que buscou de todas as formas evitar a piora da situação, que arriscou a própria vida, que não agiu com imprudência, negligência ou imperícia — acrescentou.

Leia Mais O que se sabe sobre o acidente com ônibus da UFSM em Imigrante

A defesa alega que o condutor está abalado e que ele também foi uma das vítimas do acidente. Segundo relato, o homem precisou passar por procedimentos médicos, como sutura na região da cabeça e tomografia em razão dos ferimentos causados pela queda do veículo.

— Ele sobreviveu por um milagre, sofreu ferimentos na cabeça, foi submetido a uma tomografia e ainda se encontra profundamente abalado física e emocionalmente com o acidente — acrescentou

Segundo o delegado da Polícia Civil José Romaci Reis, responsável pela investigação, o motorista teria omitido o que foi dito na primeira conversa à polícia, de que sabia de eventuais problemas com o ônibus.

Além do motorista, a polícia também escutou passageiros e representantes da UFSM na tarde desta quarta-feira (9), em Santa Maria.

Seis feridos seguem internados

Nesta quarta-feira, mais uma vítima do acidente recebeu alta — com isso, o número de feridos internados caiu para seis. A mulher estava no Hospital Bruno Born, de Lajeado, desde sexta-feira. Outros dois pacientes seguem em atendimento na casa de saúde.

As outras quatro pacientes — todas mulheres — estão no Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo e no Hospital Universitário, em Santa Maria.

Segundo a última atualização dos três hospitais, o estado de saúde das seis vítimas do acidente é estável.

Como foi o acidente

O veículo seguia em um declive na rodovia de acesso à Rota do Sol, quando, em uma curva, saiu da pista pelo lado esquerdo. O ônibus andou cerca de 100 metros fora da estrada.

— Nesse caminho, ele tombou mais de uma vez, tendo um dano significativo na parte frontal do veículo — disse o comandante da Brigada Militar no Vale do Taquari, coronel Samaroni Zappe.