Em menos de uma hora, três pessoas são presas por embriaguez ao volante em rodovias gaúchas 

O fim da noite de domingo (20) foi de imprudência em rodovias gaúchas. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) prendeu três homens que dirigiam com nível de embriaguez acima do que configura crime de trânsito.

Em Gravataí, na Região Metropolitana , um homem de 26 anos foi preso após bater o carro no viaduto da RS-118 e o bafômetro apontar quase o triplo do que é definido como crime de trânsito, quantidade igual ou superior 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expirado. O caso ocorreu por volta das 22h45min. A equipe foi acionada após um i30 ter batido na proteção metálica da pista.

O motorista admitiu que estava dirigindo o veículo e aceitou fazer o teste do bafômetro, que indicou 0,95 ml/L .

Outro caso foi registrado na RS-287, em Venâncio Aires . Um motociclista foi preso no km 68 por volta das 23h30min. O teste do etilômetro indicou 0,42 miligramas de álcool por litro de ar.

Em torno do mesmo horário, no km 40 da RS-344, em Santa Rosa, os policiais pararam o motorista de uma caminhonete Montana durante fiscalização. O homem de 22 anos também passou pelo teste do bafômetro, apontando 0,34 miligramas de álcool por litro de ar, além de terem sido encontrados compridos similares a ecstasy.