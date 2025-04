"É um momento bastante difícil, impactante e doloroso", diz prefeito de Imigrante sobre acidente com ônibus de estudantes da UFSM

Acidente com ônibus da UFSM aconteceu na estrada de acesso à Rota do Sol, em Imigrante. Brigada Militar / Divulgação

Prefeito de Imigrante, Germano Stevens (MDB) revelou que a informação preliminar é de que o ônibus com alunos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) que capotou nesta sexta-feira (4) na estrada de acesso à Rota do Sol "estava sem freios".

— Na última curva antes de chegar à nossa cidade, porque nosso acesso é bastante íngreme, na última curva parece que o ônibus estava sem freios, essa é a informação que a gente tem até o momento. Acho que estava com 40 pessoas, ele rampeou num penhasco de 80 a 100 metros — disse em entrevista à Rádio Gaúcha.

Stevens pontuou que as informações são preliminares, as equipes de socorro seguem atuando no local. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), há pelo menos sete óbitos confirmados até o momento.

— É um momento bastante difícil, impactante e doloroso. Nós temos vítimas de todas as formas, com fraturas, com machucados, e aí as vítimas que não suportaram. A gente não sabe ainda ao certo o número de pessoas (mortas) — explicou.

Stevens classificou o acidente como "a maior tragédia" da história de Imigrante. O prefeito do município afirmou que o trecho da rodovia onde aconteceu o acidente é de jurisdição estadual.

— Esse trecho já ceifou muitas vidas. Ele é o último trecho sinuoso, bastante íngreme (...) Hoje, com certeza, a maior tragédia de toda a nossa história, em que um coletivo de estudantes que estavam visitando o nosso município, nosso cactário, acabou ficando sem freios — disse.

Melhorias na rodovia

O prefeito de Imigrante revelou que um estudo analisa a possibilidade de melhorias no trecho onde o acidente aconteceu, a fim de diminuir o número de ocorrências. Conforme Stevens, há três anos, um morador do município também morreu em um incidente na região.

— Se estuda a possibilidade de construir uma caixa de brita, uma caixa de contenção. Assim, vai ser mais uma ação que vai ser construída no sentido de tentarmos minimizar, evitar acidentes.

O acidente

Um acidente com um ônibus provocou ao menos sete mortes na cidade de Imigrante, no Vale do Taquari, por volta das 11h15min desta sexta-feira. O veículo levava estudantes do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) a um cactário do município.

Estavam dentro do veículo 35 pessoas, incluindo o motorista, dois professores e estudantes do curso de Paisagismo, com idades entre 18 e 60 anos.