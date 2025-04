Duas vítimas do acidente com ônibus da UFSM estão sendo veladas e cinco já foram sepultadas

Os corpos de duas vítimas do acidente com ônibus da UFSM estão sendo velados na noite deste sábado (5).

Elizeth Fauth Vargas será velada na Capela Ipê Roxo, no Memorial São Martinho, em Santa Maria, até as 8h deste domingo (6), quando o corpo será trasladado para Passo Fundo. O sepultamento está previsto para o final da tarde.

Já Marisete Maurer é velada na Capela Mortuária de São Pedro do Sul. O sepultamento será neste domingo, às 10h, no Cemitério Evangélico da cidade.

As outras cinco vítimas do acidente já foram sepultadas: Dilvani Hoch , no interior de São Pedro do Sul; Flávia Marcuzzo Dotto , em Vale Vêneto, distrito de São João do Polêsine; Janaina Finkler , em Estrela Velha; e Fátima Copatti e Paulo Victor Estefanói Antunes , em Santa Maria.

Como foi o acidente

O acidente com o ônibus provocou sete mortes na cidade de Imigrante, no Vale do Taquari, no final da manhã desta sexta-feira (4). O veículo levava estudantes do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) a um cactário do município.