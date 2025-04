Duas pessoas feridas no acidente com o ônibus da UFSM estão na UTI; oito seguem internados

Oito das 26 pessoas que ficaram feridas no acidente com ônibus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) seguem internadas. Duas delas estão em unidades de terapia intensiva (UTI).

No Hospital Bruno Born, em Lajeado, são três pacientes internados — duas mulheres e um homem —, sendo dois deles na UTI . O quadro deles é estável. Conforme o hospital, não há previsão de alta.

No Hospital Universitário de Santa Maria também são três mulheres internadas. Conforme a Universidade Federal de Santa Maria, as três têm quadro estável e não correm risco de morrer.

Também em Santa Maria, no Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, duas mulheres seguem sendo atendidas. Conforme o hospital, ambas seguem em situação estável e passam por avaliação da traumatologia. Uma nova atualização deve ser divulgada pela instituição no decorrer do dia.