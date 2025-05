Casal morre e criança fica ferida em acidente na RS-240, em Portão

Um casal morreu e uma menina de oito anos ficou ferida em um acidente em Portão, no Vale do Sinos. A colisão aconteceu durante a tarde de sexta-feira (25) no km 12 da RS-240, na altura do bairro Rincão do Cascalho.

Morreram Lucinara Petzold Oliveira, 37 anos, e o marido dela, Robson de Oliveira, 41. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), Robson dirigia um Clio, onde estavam a mulher e a filha.

Segundo a análise realizada no local, o veículo trafegava no sentido São Leopoldo-Portão, logo atrás de um caminhão, no mesmo sentido. O caminhão teria reduzido a velocidade para permitir que outra carreta logo à frente ingressasse no retorno.

Neste momento, o condutor do Clio teria tentado realizar uma ultrapassagem e aconteceu a colisão. A Polícia Civil ainda investiga as circunstâncias do acidente. Segundo o delegado Marcos Mesquita, são aguardados laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para concluir como se deu o acidente.

Lucinara morreu no local e o marido dela foi levado ao Hospital de Portão, onde veio a óbito cerca de uma hora depois. A menina foi socorrida com ferimentos graves ao mesmo hospital e, mais tarde, transferida para o Hospital de Pronto Socorro de Canoas.

Segundo informações da Funerária Caridade, o casal é velado na manhã deste sábado (26) em São Sebastião do Caí. O enterro está previsto para o início da tarde no cemitério da Comunidade São Martin, no mesmo município.

Acidente próximo

Um motociclista morreu em outro acidente na RS-240 em Portão, no Vale do Sinos, na manhã de sexta-feira. A vítima foi identificada como Valmor dos Santos, 49 anos.

O fato aconteceu no km 13 da rodovia, próximo ao entroncamento com a RS-122, no sentido Serra-Capital, por volta das 7h.

Segundo o CRBM, uma Pampa teria colidido com um caminhão no sentido Capital-Serra e invadido a pista contrária, atingido o motociclista, que caiu. Neste momento, Valmor acabou sendo atropelado por um terceiro veículo, que seguiu viagem.