Carreta com combustível tomba, pega fogo e bloqueia trecho da BR-101 em Palhoça

Uma carreta tombou e pegou fogo na BR-101, em Palhoça, na Grande Florianópolis, na tarde desde domingo (6). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia ficou totalmente interditada no km 233. O sinistro ocorreu às 13h37 na altura do Morro dos Cavalos, e não há previsão de liberação da via.