Caminhão pega fogo e causa bloqueio total na BR-101, em Maquiné

Um caminhão pegou fogo na BR-101 , em Maquiné, no Litoral Norte, na noite desta sexta-feira (25). A rodovia chegou a ficar totalmente bloqueada no sentido Sul-Norte , em direção a Santa Catarina. Por volta de 00h deste sábado, o trânsito foi parcialmente liberado e, às 2h40min, o fluxo foi normalizado, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ainda conforme a PRF, o caminhão carregava uma carga de sucata, que incendiou no trecho do quilômetro 60, próximo ao acesso a Maquiné e do túnel do Morro Alto. O motorista não se feriu.