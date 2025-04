BR-101 em SC ainda tem bloqueio? Como está o trânsito na principal rodovia do Estado

BR-101 é considerada uma vias mais perigosas do país. Jefferson Botega / Agencia RBS

Os gaúchos que planejam ir em direção a Torres ou passar o feriadão de Páscoa em Santa Catarina devem ficar atentos ao fluxo previsto na BR-101 nesta quinta (17) e sexta-feira (18), especialmente dentro do Estado vizinho.

No sentido rumo a Santa Catarina, a maior movimentação é esperada na segunda (21) e na terça-feira (22).

A rodovia atravessa toda a costa brasileira e é a principal via ligação entre o território gaúcho e o catarinense. Também é apontada como uma das mais perigosas do país, o que exige cuidado redobrado no trânsito.

Recentemente, por exemplo, a estrada ficou completamente interditada por cerca de 16 horas após uma carreta tombar e pegar fogo no trecho de Palhoça, na Grande Florianópolis.

Há bloqueios?

Não há bloqueios pela BR-101 nos trechos que abrangem o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Durante o período do feriado, as concessionárias CCR ViaSul e CCR ViaCosteira não realizarão obras com interdição. O objetivo é facilitar o tráfego, tanto nas marginais quanto nos viadutos, liberando o trecho para circulação normal.

Projeção de trânsito na BR-101

Trecho Rio Grande do Sul - Osório a Torres

Sentido norte

No trecho que vai de Osório a Torres, a CCR ViaSul estima um fluxo total de 175 mil motoristas, entre a quinta e a próxima terça-feira (22). A circulação mais intensa deve ser observada em direção ao Litoral Norte gaúcho e à Grande Florianópolis.

Na quinta-feira, a via deve registrar movimentação de 26 mil automóveis no sentido norte. Na sexta-feira, o número reduz para 20,8 mil e segue uma tendência de normalização entre o sábado e o domingo.

Sentido sul

O trânsito volta a aumentar na segunda-feira. Da direção de Torres a Osório, cerca de 24,8 mil devem passar pela BR-101. Já na terça, são esperados 11,2 mil automóveis.

Trecho Santa Catarina - Passo de Torres a Paulo Lopes

A CCR ViaCosteira estima que o trecho entre Paulo Lopes e Passo de Torres deve registrar a passagem de 860 mil veículos durante todo o feriadão.

Na quinta-feira, estão previstos cerca de 200 mil veículos nos dois sentidos da rodovia, enquanto na sexta esse número reduz para 156 mil.

No retorno, a expectativa é que cerca de 158 mil veículos retornem pela via na segunda-feira (21) e 113 mil na terça-feira (22).

Qual o melhor horário para viajar

Para quem parte do Rio Grande do Sul, a orientação das concessionárias é que os motoristas utilizem a rodovia no período da manhã de quinta e tarde de sexta-feira. Para o retorno, a dica é pegar a estrada antes do meio-dia na segunda-feira.

Conforme a CCR ViaCosteira, o fluxo na BR-101 deve se intensificar entre as 14h e 19h na quinta. Na sexta, entre 8h e 11h. A previsão de maior movimentação para a volta deverá ser entre 11h e 19h de segunda-feira (21).

Não está prevista a liberação do acostamento, mesmo nos períodos mais intensos.

Operações policiais

Durante todo o feriadão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina irá reforçar as atividades nas rodovias federais. A polícia irá direcionar seus efetivos para fiscalização em trechos estratégicos, identificados de acordo com os dados estatísticos de acidentes.

Contudo, além do trabalho dos policiais, o cuidado do motorista também é essencial. A PRF dá algumas orientações:

Planeje sua viagem e faça a revisão de seu veículo

Respeite os limites de velocidade e obedeça às placas de sinalização

O condutor e todos os passageiros do veículo devem utilizar o cinto de segurança. Crianças menores de sete anos e meio devem estar utilizando o bebê conforto, cadeirinha e/ou assento de elevação

Ultrapasse sempre pela esquerda, somente em locais permitidos e onde haja todas as condições necessárias para execução da manobra com segurança

Mantenha distância segura do veículo à frente

Cuidado com os pedestres

Com chuva, diminua a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo que segue à frente

* Produção: Carol Dill