Avenida Padre Cacique terá bloqueio parcial para corrida do South Summit neste sábado

Duas faixas da avenida serão bloqueadas a partir das 7h. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou que neste sábado (12), a partir das 7h, haverá bloqueio parcial na Avenida Padre Cacique devido à realização da South Summit Brazil Run, corrida de rua que acontecerá na Orla do Guaíba.

O trajeto da prova terá início no Parque Pontal e seguirá pela área de lazer da Avenida Edvaldo Pereira Paiva, passando da Rótula das Cuias até o ponto de retorno, finalizando novamente no parque.

Para garantir a segurança dos participantes, duas faixas da Padre Cacique serão bloqueadas, com segregação por cones, no trecho entre a confluência com a Edvaldo Pereira Paiva e a entrada do Parque Pontal.

A EPTC informou que, durante o evento, agentes estarão em campo, com apoio da central de videomonitoramento e do controle de mobilidade, para orientar os motoristas, monitorar o tráfego e realizar ajustes sempre que necessário, a fim de reduzir os impactos no trânsito.

South Summit Run

A programação do South Summit Brazil 2025 nos armazéns do Cais Mauá se encerra nesta sexta-feira (11), mas, pela primeira vez, o evento contará com uma corrida de rua.

A corrida oficial terá largada do Pontal Shopping às 8h, mas os participantes são esperados para a concentração a partir das 6h.

Serão três distâncias disputadas: 3, 5 ou 10 quilômetros. Para participar é necessário se inscrever previamente.