Autoridades detalham ações de apoio às vítimas do acidente com ônibus de estudantes em Imigrante

Prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo, e vice-reitora da UFSM, Martha Adaime, durante coletiva. Reprodução / YouTube GZH

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira (4), autoridades de Santa Maria e representantes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) detalharam as medidas de apoio às vítimas e familiares do trágico acidente envolvendo um ônibus com estudantes do Colégio Politécnico, ocorrido pela manhã no município de Imigrante, no Vale do Taquari.

O veículo transportava 35 pessoas para uma atividade acadêmica quando saiu da pista e tombou em um declive na Estrada de Acesso Rota do Sol. Até o momento, sete mortes foram confirmadas.

O prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo, afirmou que o município está mobilizado para prestar todo o suporte necessário às famílias, inclusive com estrutura para acolher os feridos que retornarem à cidade.

— Nós estamos preparados pra dar todo o suporte pras famílias e para as vítimas que se deslocarem pra Santa Maria. Tive a oportunidade de conversar com o governador, pedindo apoio inclusive para um eventual transporte aéreo — relatou.

Decimo também destacou o acionamento do programa Acolhe Santa Maria, serviço psicossocial criado durante a tragédia da Boate Kiss, em 2013, e que está novamente em operação para dar apoio emocional às famílias.

— Uma das professoras, tão logo soube da tragédia, veio até a universidade e colocou à disposição, junto com a equipe da Secretaria de Saúde, o Acolhe Santa Maria, que permanece ativo desde a tragédia da boate. Neste momento, ele se mostra fundamental para apoiar e acolher as famílias — afirmou o prefeito.

A vice-reitora da UFSM, Martha Adaime, disse que a comunidade universitária recebeu a notícia com choque e dor, e que todas as providências foram tomadas desde as primeiras horas do dia.

— Mais uma vez uma tragédia atinge nossa instituição. Assim que soubemos, uma equipe se deslocou ao local do acidente. À tarde, o reitor também foi até lá. Aqui na universidade, psicólogos e assistentes sociais foram mobilizados para atender familiares no Colégio Politécnico — declarou. — Nunca vivemos algo dessa natureza em 63 anos de história. É a primeira vez. Estamos em luto oficial, mas, mais do que isso, estamos em luto no coração — completou.

A prefeitura de Santa Maria também mobilizou a Defesa Civil para atuar em conjunto com os órgãos estaduais e as instituições da região onde ocorreu o acidente. O superintendente da Defesa Civil do município, Edson das Neves Júnior, informou que foi montado um sistema de comando de crise, com envolvimento da Brigada Militar, Ministério Público e equipes municipais.

— Estamos trabalhando em conjunto com as autoridades locais, respeitando as informações oficiais vindas da região do acidente. Santa Maria já deslocou profissionais para lá e estamos com equipes em escala para prestar atendimento às famílias que permanecerem aqui ou precisarem de suporte onde estiverem — destacou.

Segundo ele, ainda há necessidade de confirmação oficial sobre o número total de vítimas e feridos, já que há relatos de que algumas pessoas previstas para a viagem não embarcaram.

— A informação equivocada nesse momento pode causar ainda mais sofrimento. Estamos aguardando os dados oficiais para agir com responsabilidade — reforçou o superintendente.