Após sete meses, ponte entre Estrela e Lajeado é totalmente liberada na BR-386

Foi totalmente liberada na tarde desta segunda-feira (14) a ponte sobre o Rio Taquari, na BR-386, entre Estrela e Lajeado, no Vale do Taquari. O fluxo de veículos voltou a operar em todas as faixas por volta das 15h50min, após sete meses de bloqueio parcial.

Desde setembro do ano passado, a estrutura apresentava risco de colapso e teve o tráfego reduzido por questões de segurança. Segundo a CCR ViaSul, concessionária responsável pela rodovia, a liberação completa foi possível após testes apontarem que a ponte está apta a suportar o tráfego normalmente.

Apesar da liberação, ainda há retenções no sentido Estrela–Lajeado, por conta do processo de acomodação do fluxo.