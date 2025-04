Após oito horas de trabalho, polícia confirma sete mortos em acidente com ônibus da UFSM

Acidente ocorreu por volta das 10h45min, em Imigrante. André Ávila / Agencia RBS

A Polícia Civil confirmou sete mortos em acidente com ônibus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em Imigrante, no Vale do Taquari, após oito horas de trabalho. Por volta das 18h45min, perícia, bombeiros e policiais terminaram de virar o veículo com retroescavadeira e não encontraram mais vítimas.

O ônibus levava estudantes do Colégio Politécnico da UFSM a um cactário do município.

— A gente verificou no rastro que o ônibus deixou daqui até a queda (e não encontramos mais vítimas). Então acredito que todos tenham sido retirados do ônibus: as vítimas fatais e os feridos que foram encaminhados a hospitais da região — afirmou o delegado José Romaci Reis.

Ao menos 26 pessoas foram levadas a casas de saúde. Dessas, 13 já receberam alta, de acordo com boletim dos hospitais.

Segundo informações preliminares da Brigada Militar, o ônibus ficou sem freio e caiu em um declive na Estrada Acesso Rota do Sol. O acidente foi por volta das 10h45min.

Segundo o delegado Felipe Cano, da Polícia Civil, a hipótese vai ser investigada.

— Pelo local aqui é possível essa hipótese de falta de freio, ela é bastante factível e é uma das possibilidades.

Como foram os resgates

Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Imigrante e Colinas (Imicol), Caroline Hauschild foi uma das primeiras a chegar no local do acidente e relatou como foram os primeiros-socorros:

— As vítimas sobreviventes que conseguiram sair do ônibus já vinham caminhando ao nosso encontro.

Por volta das 11h, os bombeiros voluntários começaram a chegar para atendimento no local. Caroline explica que havia vítimas graves presas às ferragens:

— Primeiro, foi realizado o resgate das pessoas com vida ainda dentro do ônibus. Os feridos já foram encaminhados aos hospitais da região pelas primeiras ambulâncias que chegaram.

De acordo com a comandante, havia uma vítima presa ao ônibus que ficou por mais de uma hora esperando para ser retirada:

— Foi salva uma pessoa que estava presa embaixo do ônibus. A vítima ficou por cerca de uma hora e trinta minutos até conseguir ser retirada. Ela foi a última vítima a ser retirada aqui do local e foi transportada pelo Samu para o Hospital Bruno Born.

Um morador do município de Imigrante, no Vale do Taquari, relatou que estava em casa e ouviu um barulho no momento do acidente. Na sequência, ele decidiu ajudar.

— Ouvi o barulho. Fui ver e ouvi que os caras estavam correndo com o ônibus e vi um rastro, pensei: "Caiu só para um lado", aí vi o trilho aberto e vi que ele tinha descido para baixo — conta.

"Este trecho já ceifou muitas vidas"

O prefeito de Imigrante, Germano Stevens, disse que não é a primeira vez que acontece um acidente no ponto onde houve a tragédia envolvendo os estudantes da UFSM, entre os quilômetros 3 e 4.

— Este trecho já ceifou muitas vidas — afirmou Stevens.

Ele classificou o caso como a "maior tragédia de nossa história".

— A gente ainda não tem a realidade da tragédia, é um momento bastante difícil, impactante e doloroso (...) Nós temos aí vítimas de todas as formas, com fraturas, com machucados, e aí as vítimas que não suportaram — disse à Rádio Gaúcha.

Aluna desistiu de viajar

A lista preliminar dos passageiros tinha 36 pessoas, estudantes do curso de paisagismo da Universidade Federal de Santa Maria. Uma, porém, não embarcou. Foi Viviane de Oliveira Garcia, que desistiu da viagem na noite de quinta-feira (3).

— Não estou fazendo todas as cadeiras (disciplinas), não consigo, tenho muito trabalho. Ontem (quinta-feira) eu desisti de ir — explicou, em entrevista à RBS TV.

Os alunos, segundo Viviane, gostavam desse tipo de viagem. Ela conta que a turma de calouros do curso de Paisagismo era formada, principalmente, por pessoas já formadas em Arquitetura ou que já trabalhavam com flores.

A estudante informou que, até a noite de quinta-feira, outros três colegas também disseram que não participariam da viagem. Não se sabe, até o momento, se eles estava na lista preliminar ou não.

— É muito recente ainda, eu estou digerindo. Os colegas estão mandando notícias de tudo que aconteceu, tem gente que está no hospital, tem gente que eu nem sei qual é a situação — completou Viviane.

Ônibus era da universidade

O reitor da UFSM, Luciano Schuch, afirmou, em entrevista à Rádio Gaúcha, que o ônibus que levava os estudantes ao Cactário Horst, em Imigrante, era da própria universidade. O motorista, por sua vez, era terceirizado.

— A manutenção do ônibus é feita por nós, mas o motorista era de uma empresa terceirizada — explicou Schuch.

A frota da UFSM conta com cerca de 70 veículos, incluindo seis a sete ônibus para o transporte de estudantes.

Segundo o reitor, o ônibus levava 34 passageiros, além do motorista. Um dos alunos não chegou a embarcar. A lista oficial de ocupantes ainda não foi divulgada.

— O número já foi passado ao Comando Rodoviário da Brigada Militar, que está verificando o estado de saúde de cada um. A lista só será divulgada quando tivermos certeza das informações corretas e oficiais — afirmou.

Diante da tragédia, a universidade montou um gabinete de crise para acolher familiares e amigos das vítimas, tanto na reitoria quanto no Colégio Politécnico.

A UFSM decretou luto oficial de três dias e suspendeu as atividades nesta sexta-feira e no sábado. A universidade se manifestou em nota publicada no site da universidade.

Posicionamentos

Nota de prefeitura de Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria manifesta o profundo pesar pelo trágico acidente acontecido na manhã desta sexta-feira (4), na cidade de Imigrante, no Vale do Taquari, com um ônibus que transportava professores e estudantes do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Neste momento, nos solidarizamos com as famílias, os amigos, os colegas e toda a comunidade acadêmica da UFSM. A vice-prefeita de Santa Maria, Lúcia Madruga, juntamente com secretários municipais, equipes do Santa Maria Acolhe e do Núcleo de Formação e Desenvolvimento Humano, estão a caminho do campus da UFSM para prestar apoio psicológico e receber as famílias que procuram informações sobre o acidente.

Reforçamos nosso apoio e condolências a todos os envolvidos, desejando força para enfrentar este momento tão difícil.

Prefeitura de Santa Maria

Nota da UFSM

A UFSM recebeu informações sobre o acidente ocorrido na cidade de Imigrante envolvendo um ônibus com 35 pessoas, estudantes e docentes da UFSM do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico, que estavam em visita técnica ao cactário Horst na cidade.

A UFSM deslocou equipe para o local para acompanhar o resgate.

Assim que mais informações forem confirmadas, atualizaremos esta nota.

Nota do governador

O governador Eduardo Leite compartilhou uma nota de pesar em suas redes sociais, lamentando o acidente. Confira:

"Com imenso pesar, recebi a notícia do trágico acidente com um ônibus na cidade de Imigrante, no Vale do Taquari, envolvendo estudantes e professores da UFSM, do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico, que estavam em uma visita técnica.

Segundo informações preliminares da Brigada Militar, o acidente resultou em mortes. Uma tragédia profunda que atinge famílias e amigos, além de toda a comunidade acadêmica e o povo gaúcho, que hoje se solidariza com essa dor.

Em nome do governo do Estado, manifesto minha solidariedade às famílias das vítimas, aos colegas da UFSM e a todos que estão direta ou indiretamente afetados por esse triste episódio. Que encontrem força nesse momento devastador.

Desde os primeiros momentos, estamos em contato direto com as forças de segurança, com os serviços de saúde e com as equipes de resgate. O governo do Estado está mobilizado para prestar todo o apoio necessário.