Altruísta, carinhoso, estudioso: quem era Paulo Victor Estefanói Antunes, vítima do acidente com ônibus da UFSM

Um jovem altruísta, incrível, estudioso, respeitoso com os pais e amigo leal. É assim que familiares e amigos descrevem Paulo Victor Estefanói Antunes, 27 anos, uma das vítimas do acidente com um ônibus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) que ceifou sete vidas em Imigrante, do Vale do Taquari, na última sexta-feira (4).