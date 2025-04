"Alta velocidade e o ônibus quase em voo", narra sobrevivente do acidente com estudantes da UFSM

Acidente com ônibus da UFSM aconteceu no final da manhã de sexta-feira em Imigrante. André Ávila / Agencia RBS

Denise Estivalete Cunha, 33 anos, ainda tem lapsos na memória sobre os momentos de pânico que viveu na manhã de sexta-feira (4) junto de colegas e estudantes do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em Imigrante, no Vale do Taquari. A professora é uma das sobreviventes do acidente que deixou sete mortos e 26 feridos.

No Hospital Bruno Born, em Lajeado, de onde será transferida para Santa Maria, Denise conversou com o jornalista Emilio Rotta, da assessoria da instituição, e narrou como se deu o acidente.

— O que eu me recordo: uma alta velocidade e o ônibus quase em voo, assim. Sem base, sabe, por cima das coisas. E aí eu vi o impacto. Quando eu vi o impacto, que não foi tão de frente, porque senão eu não estaria aqui, pegou primeiro os pneus da frente no chão — descreveu.

Coordenadora do Curso Técnico em Paisagismo, a professora contou que essa excursão era realizada regularmente com estudantes. Os alunos e professores tinham como destino um cactário, em Imigrante. No momento do acidente, o ônibus estava se aproximando do destino.

Segundo o relato do motorista à polícia, ele perdeu o controle do veículo após os freios falharem. Isso ainda será averiguado pela investigação, com base nos depoimentos de sobreviventes e na análise dos peritos.

— Eu me lembro de a gente estar chegando perto do local, do destino. Falaram que eu fui dar um recado para o pessoal se organizar, quem tinha pago a entrada ou não. Isso não me lembro direito. Começou a ficar muito em alta velocidade. Vi os alunos gritando para pôr cinto e se segurarem. Sempre uso cinto. Mas depois me falaram que eu estava de pé. Provavelmente eu coloquei o cinto, porque eu estava bem na frente, senão não estaria aqui. Eu devo ter sentado —disse a professora.

Denise afirmou ainda que não se lembra de como saiu do ônibus, somente do momento em que já estava sendo socorrida. A professora teve ferimentos no rosto.

— Só pensava no meu filho. Tenho um guri de três anos. Só pensava: "Quero ver ele de novo" — recordou.

Sobre a perda dos estudantes, a professora afirmou que ainda não consegue acreditar.

— Não caiu a ficha — disse.

Os nomes das vítimas foram confirmados no começo da manhã deste sábado (5), por meio de nota divulgada pela UFSM. No texto, a instituição afirma que "se solidariza com familiares e amigos" das vítimas e que uma força-tarefa "permanece em contato com as famílias para auxiliá-los com encaminhamento dos trâmites legais e apoio psicológico" (leia abaixo).

Quem são as vítimas

Dilvani Hoch, 55 anos

Elizeth Fauth Vargas, 71 anos

Fátima E. R. Copatti, 69 anos

Flavia Marcuzzo Dotto, 44 anos

Janaina Finkler, 21 anos

Marisete Maurer, 54 anos

Paulo Victor Estefanói Antunes, 27 anos

O que diz a UFSM

"Nota de pesar sobre vítimas fatais do acidente em Imigrante

Com profundo pesar, a Universidade Federal de Santa Maria recebeu a confirmação do falecimento de sete estudantes do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico no acidente ocorrido na cidade de Imigrante, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (4) durante viagem para uma visita técnica ao cactário Horst, na mesma cidade.

A UFSM se solidariza com familiares e amigos de Dilvani Hoch, Elizeth Fauth Vargas, Fátima E. R. Copatti, Flavia Marcuzzo Dotto, Janaina Finkler, Marisete Maurer, Paulo Victor Estefanói Antunes.