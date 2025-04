"Ainda tem chances de ter vítimas embaixo do ônibus", diz comandante dos bombeiros voluntários 

Equipes se mobilizaram para atender vítimas do acidente. André Ávila / Agencia RBS

A comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Imigrante e Colinas (Imicol), Caroline Hauschild, informou que "ainda tem chances de ter vítimas embaixo do ônibus" que se acidentou no final da manhã desta sexta-feira (4), em Imigrante. Até as 16h40min, quatro corpos já tinham sido removidos do local.

Ainda conforme Caroline, quando chegou para realizar o atendimento à ocorrência, a equipe de socorro já conseguiu ver que algumas pessoas que conseguiram sair do veículo caminhavam ao encontro dos profissionais.

— As vítimas sobreviventes que conseguiram sair do ônibus já vinham caminhando ao nosso encontro — disse.

Por volta das 11h, os bombeiros voluntários começaram a chegar para atendimento no local. Caroline explica que havia vítimas graves presas às ferragens:

— Primeiro, foi realizado o resgate das pessoas com vida ainda dentro do ônibus. Os feridos já foram encaminhados aos hospitais da região pelas primeiras ambulâncias que chegaram.

Mais de uma hora presa

De acordo com a comandante, havia uma vítima presa ao ônibus que ficou por mais de uma hora esperando para ser retirada:

— Foi salva uma pessoa que estava presa embaixo do ônibus. A vítima ficou por cerca de uma hora e trinta minutos até conseguir ser retirada. Ela foi a última vítima a ser retirada aqui do local e foi transportada pelo Samu para o Hospital Bruno Born.

Ônibus levava estudantes a cactário de Imigrante

O veículo levava estudantes do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) a um cactário do município.

O reitor da UFSM, Luciano Schuch, afirmou, em entrevista à Rádio Gaúcha, que o ônibus era da própria universidade. O motorista, por sua vez, era terceirizado.

— A manutenção do ônibus é feita por nós, mas o motorista era de uma empresa terceirizada — explicou Schuch.

A frota da UFSM conta com cerca de 70 veículos, incluindo seis a sete ônibus para o transporte de estudantes.

Segundo o reitor, o ônibus levava 35 passageiros, além do motorista. Um dos alunos não chegou a embarcar. A lista oficial de ocupantes ainda não foi divulgada.

— O número já foi passado ao Comando Rodoviário da Brigada Militar, que está verificando o estado de saúde de cada um. A lista só será divulgada quando tivermos certeza das informações corretas e oficiais — afirmou.

Diante da tragédia, a universidade montou um gabinete de crise para acolher familiares e amigos das vítimas, tanto na reitoria quanto no Colégio Politécnico.

A UFSM decretou luto oficial de três dias e suspendeu as atividades nesta sexta-feira e no sábado. A universidade se manifestou em nota publicada no site da universidade.