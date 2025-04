Acidente na BR-386, em Triunfo, deixa ao menos uma pessoa morta e quatro feridas

De acordo com a CCR ViaSul, concessionária responsável pela rodovia, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Hyundai HB20 que seguia no sentido Interior invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um Jeep Compass. Em seguida, houve o envolvimento de um terceiro veículo, um Chevrolet Classic, e o capotamento de um dos automóveis.

O condutor do HB20, um homem de 64 anos, morador de Venâncio Aires, morreu no local. Entre os feridos, duas pessoas estavam no Compass e duas no Classic. Ainda não há informações sobre a gravidade das lesões.