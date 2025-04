Acidente na BR-101: entenda o que é a carga perigosa que causou explosão em rodovia

De acordo com a FISPQ, o álcool etílico pode irritar olhos, nariz e garganta. O documento ainda alerta para a necessidade de mantê-lo afastado do calor e de superfícies quentes.

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a regulamentação a respeito de cargas perigosas estabelece que é obrigatório seguir normas para o seu transporte. Uma delas é a obrigatoriedade do documento de transporte e declaração do expedidor, além de certificados de capacitação e documento comprobatório da qualificação do motorista, para comprovar que recebeu treinamento específico para transportar produtos perigosos. Ainda, deverá conter ficha de emergência, para o caso de qualquer acidente e incidentes.