Acidente entre veículos na BR-290 deixa rodovia bloqueada por uma hora em Eldorado do Sul

Uma colisão frontal entre dois veículos na BR-290 , em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, deixou a rodovia totalmente bloqueada por cerca de uma hora na tarde desta quinta-feira (24).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado no km 115 da rodovia, próximo à empresa Rampinelli e após o trevo de acesso à BR-116.

A ocorrência foi registrada por volta das 16h30min, segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários do município.

Segundo a PRF, o carro, um Chevrolet Prisma, tentou fazer uma ultrapassagem e bateu no caminhão carregado de óleo vegetal.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estão no local para auxiliar na remoção de quatro vítimas, presas entre as ferragens de um dos veículos envolvidos.