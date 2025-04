Acidente entre carro e viatura da Brigada Militar atinge muro de residência em Porto Alegre

Acidente aconteceu no bairro Jardim Sabará.

Um Fiat Uno e uma viatura da Brigada Militar (BM) colidiram por volta de 1h10min desta quarta-feira (16) no cruzamento da Avenida Alberto Pasqualini com a Rua 24 de Agosto, no bairro Jardim Sabará, na zona norte de Porto Alegre.