Acidente com ônibus em Araguari deixa mortos em MG; cerca de 50 pessoas estavam a bordo

Acidente aconteceu entre os municípios de Araguari e Tupaciguara, em Minas Gerais. CBMMG / Divulgação

Pelo menos 11 pessoas morreram após um ônibus tombar na madrugada desta terça-feira (8) na MG-233, entre os municípios de Araguari e Tupaciguara, em Minas Gerais. Há ainda 36 feridos no acidente, que foram encaminhados para unidades de saúde na região.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Araguari, duas crianças, de dois e quatro anos, estão entre as vítimas. Entre os feridos, cinco estão em estado grave, incluindo uma gestante.

Segundo informações preliminares da corporação, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e acabou tombando no local conhecido como Trevo do Queixinho.

Conforme nota da viação Real Expresso enviada ao g1, proprietária do coletivo, havia 53 passageiros no ônibus, além do motorista. Inicialmente a empresa havia dito 49 passageiros, mas depois corrigiu a informação (leia na íntegra abaixo).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o ônibus saiu de Anápolis (GO) e tinha como destino a cidade de São Paulo (SP).

Nota da Real Expresso

A Real Expresso lamenta profundamente o ocorrido às 3h24 da madrugada de hoje, envolvendo um de seus veículos na MG-223, próximo a Araguari. O ônibus, que havia saído de Anápolis (GO) às 20h30 de ontem com destino a São Paulo, transportava 49 passageiros.

Desde a ocorrência, nossas equipes foram mobilizadas imediatamente, incluindo profissionais especializados, para prestar apoio no local e junto a familiares. Até o momento foram confirmadas 10 vítimas fatais. 16 feridos foram levados para o Hospital da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) e para a UPA de Araguari e estão recebendo os devidos cuidados. Os demais foram liberados e seguiram viagem.