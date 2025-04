Acesso a Imigrante, onde ônibus com estudantes da UFSM se acidentou, poderá receber melhorias

Ônibus seguiu reto fora pista em um local onde há uma curva. Mato ficou com a marca do veículo fora de controle. Portal Independente / Reprodução

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) vai buscar alternativas para aumentar a segurança e reduzir os acidentes na estrada de acesso a Imigrante a partir da Rota do Sol (RS-453), no Vale do Taquari. Esse é o trecho onde o ônibus com estudantes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) se acidentou na última sexta-feira (4) deixando sete mortos.

O anúncio foi feito em encontro na manhã desta quarta-feira (9). Participaram o diretor do Daer, Luciano Faustino, o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costela, o prefeito de Imigrante, Germano Stevens, e o governador Eduardo Leite.

Conforme a autarquia, não foram encontrados problemas no pavimento ou na sinalização da rodovia. A ideia é implementar dispositivos que reforcem a segurança no acesso ao município de Imigrante.

Entre as ações que serão tomadas, estão melhorias na drenagem e reforço na sinalização. Além disso, o Daer pretende fazer estudos que apontem soluções para diminuir os riscos no trecho e irá apresentar ao Fundo Plano Rio Grande (Funrigs) uma proposta de inclusão da rodovia entre aquelas que receberão recursos do fundo.

Nos últimos anos, o Daer afirma ter atuado na manutenção do pavimento e em reforços pontuais na sinalização, em parceria com a prefeitura do município. Não há previsão de quando os novos serviços iniciarão.

Ônibus despencou de barranco

Local onde parou o ônibus com estudantes da UFSM. André Ávila / Agencia RBS

Um ônibus com 34 estudantes do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), saiu da pista e caiu em um barranco na estrada que liga a Rota do Sol a Imigrante, na última sexta-feira (4).

O grupo iria visitar o Cactário Horst, que fica na cidade do Vale do Taquari, mas a viagem foi interrompida pelo acidente. O veículo desceu por cerca de 100 metros morro abaixo. Sete estudantes morreram. Dos 26 feridos no dia, sete ainda seguem internados.

Na terça-feira (8), o Instituto-Geral de Perícias (IGP) iniciou a perícia no veículo. Segundo o instituto, o trabalho visa identificar vestígios técnicos na mecânica do ônibus que possam auxiliar na compreensão da dinâmica do ocorrido. No entanto, não há um prazo para a conclusão do trabalho.

A solicitação de perícia foi feita pelo delegado José Romaci Reis, responsável pela investigação. O levantamento inicial indica ter havido um problema mecânico no ônibus. A situação foi reportada pelo motorista, que disse que o veículo estava com problema nos freios:

— Temos de apurar como ocorreu, se a falha (mecânica) já existia antes ou aconteceu no momento. Segundo o motorista, ele pensou que havia uma planície para parar o ônibus, mas o veículo ganhou velocidade e caiu em um barranco de 10 metros de altura que ele desconhecia — pontua Reis.

Quem são as vítimas