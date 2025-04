RS registra pelo menos 13 mortes em acidentes de trânsito no final de semana

Em Vale do Sol, acidente envolveu três carretas. Corpo de Bombeiros de Vera Cruz / Divulgação

O Rio Grande do Sul registrou pelo menos 13 mortes em acidentes de trânsito no último final de semana. Foram oito mortes no domingo (30) e outras cinco no sábado (29).

Sábado

Uma mulher de 66 anos morreu em um acidente entre dois veículos na BR-285, em Ijuí.

Na mesma rodovia, em Passo Fundo, um motociclista morreu após se envolver em acidente com um carro.

Na RS-129, em Encantado, no Vale do Taquari, outro motociclista, de 41 anos, morreu ao colidir frontalmente com um carro.

Já na BR-116, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, um jovem de 22 anos, morreu em um atropelamento próximo ao zoológico.

Na freeway, um homem de 55 anos, motorista de um Uno, morreu após capotar o veículo em Glorinha.

Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Domingo

Já no domingo (30), houve colisão entre duas motos por volta do meio-dia. O caso aconteceu em Sapiranga, na RS-239. Um dos motociclistas, identificado como Roni Figueira Tormes, 48 anos, morreu no hospital. Não há informações sobre estado de saúde da outra vítima.

Em Trindade do Sul, no km 20 da RS-324, um acidente entre dois veículos levou à morte um homem de 27 anos. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

Em Vale do Sol, na RS-153, um homem 47 anos morreu em um acidente envolvendo três carretas. Segundo informações de testemunhas ao Corpo de Bombeiros, uma carreta carregando farelo de soja tombou quando outra, que vinha no sentido contrário carregando adubo, acabou colidindo frontalmente. Uma terceira carreta acabou batendo nas duas na sequência. A rodovia seguia totalmente bloqueada na manhã desta segunda-feira (31).

Já em Santo Augusto, na RS-155, uma mulher de 62 anos morreu. Ela era passageira de um Gol que se envolveu em uma colisão com um Focus e um caminhão no km 76 da rodovia.

Na RS-122, em Farroupilha, na Serra, um casal, ocupante de uma moto, morreu em acidente envolvendo um caminhão.

Ainda no domingo, uma colisão de carro e caminhão matou o motorista do carro e uma criança de dois anos na BR-293, em Capão do Leão, no sul do Estado.