Motorista sofre acidente, sai do carro para pedir socorro e morre atropelada por ônibus no Litoral Norte

Vítima teria perdido o controle do veículo e capotado.

A motorista de um carro modelo HB20 morreu após ser atropelada por um ônibus a serviço da empresa Unesul nesta quarta-feira (5), na RS-407, em Maquiné, no Litoral Norte.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, Cilda de Lima Proença, 45 anos , se deslocava em direção a Xangri-lá quando perdeu o controle do veículo e capotou próximo a uma curva na altura do km 6.

O motorista do ônibus relatou que estava sem passageiros e não conseguiu visualizar a condutora em razão da falta de iluminação no trecho. Ele acionou o socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte da vítima no local.