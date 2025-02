Uma pessoa morre em acidente envolvendo duas carretas e um carro na BR-290; rodovia está bloqueada

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no quilômetro 161 , próximo à subestação Areal da CEEE Equatorial, no limite com Butiá.

A vítima, que ainda não foi identificada, conduzia uma das carretas, com placas de Siderópolis (SC). O condutor da outra carreta, com placas de Cachoeirinha, e o motorista do carro, um Fiat Brava, com placas de Butiá, ficaram feridos. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas.