O domingo (9) é de trânsito intenso para quem retorna do litoral no Rio Grande do Sul.

Um acidente entre dois carros causa lentidão no trecho final da BR-101 em Osório, quase no quilômetro zero da freeway. Há bloqueio parcial da faixa da direita. Também há lentidão na freeway desde a saída de Osório até próximo do pedágio de Santo Antônio da Patrulha. O fluxo nas praças de pedágio estabilizou entre 60 e 70 veículos por minuto.