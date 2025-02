Quatro pessoas morrem e duas ficam feridas em acidente na BR-293, em Pinheiro Machado

Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente no início da tarde desta segunda-feira (3) na BR-293, em Pinheiro Machado, na região da Campanha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu dois carros no km 112 da rodovia: uma Saveiro emplacada em Pinheiro Machado e um Ford Ka, de Pelotas.

Três dos quatro ocupantes da Saveiro morreram no local. As vítimas são o motorista, de 64 anos, e uma mulher, de 45 anos, ambos de São Gabriel, e uma mulher de 50 anos, de Bagé. Uma criança de oito anos que também estava no carro foi levada em estado grave para o hospital.