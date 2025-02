Duas mulheres morrem em acidente na Estrada do Mar

Duas mulheres morreram em colisão entre um Siena e um Palio na manhã desta segunda-feira (3). O acidente aconteceu por volta das 7h, no km 40 da rodovia, próximo do acesso para a Praia do Barco, em Capão da Canoa, no Litoral Norte. O nome das vítimas não foi divulgado.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o Siena, de Viamão, colidiu atrás de um caminhão, que trafegava no sentido Torres-Osório.

Em razão da batida, o Siena teria derrapado e invadido a pista contrária. Na sequência, teria colidido de frente com um Palio, de Xangri-Lá, que vinha no sentido contrário.

Segundo CRBM, havia cinco ocupantes no Siena. Além das duas mulheres que morreram, um homem foi encaminhado para atendimento com ferimentos graves. Outras duas pessoas tiveram lesões leves.

No Palio, estava somente o motorista, que foi socorrido e encaminhado ao hospital.

As duas mulheres que morreram no acidente eram irmãs do motorista do Siena.

Bloqueio

Em razão do atendimento ao acidente, há bloqueio total na Estrada do Mar, com desvios por vias municipais.

No sentido Torres-Osório, os veículos precisam desviar por dentro de Capão da Canoa, via Avenida Paraguassú, ou optar pela BR-101 por meio da Rota do Sol.