BR-290 tem bloqueio em Vila Nova do Sul para remoção de caminhão tombado

O trânsito na BR-290 está bloqueado na manhã desta quinta-feira (27) para a retirada de um caminhão da lateral da pista. O bloqueio é na altura do km 366 da rodovia, em Vila Nova do Sul, na Região Central.

O veículo, que transportava combustível, tombou no último sábado (22). A carga foi recolhida ainda no fim de semana e agora é feita a retirada do caminhão.