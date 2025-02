Acidentes em rodovias estaduais gaúchas provocam ao menos sete mortes em menos de 24h

Três pessoas morreram em acidente na cidade de Dois Lajeados. Polícia Civil / Divulgação

Acidentes registrados entre o sábado (22) e o domingo (23) em rodovias estaduais do Rio Grande do Sul provocaram ao menos sete mortes. O número é decorrente de quatro ocorrências.

A primeira delas foi registrada ainda na tarde de sábado na RS-129, em Dois Lajeados, no norte do Estado. O acidente deixou três jovens mortos e uma ferida, após o motorista perder o controle do carro e bater em uma árvore.

Já na parte da noite, no Noroeste, um homem de 28 anos morreu em também em um choque com árvore na RS-342, em Ijuí. O motorista foi identificado como Luiz Felipe Makoski.

Leia Mais Em menos de quatro horas de fiscalização, 43 condutores são flagrados sob influência de álcool em Caxias do Sul

No início da madrugada de domingo, por volta das 0h45min, uma mulher morreu em decorrência de um acidente na RS-115, em Igrejinha, no Vale do Paranhana. O Corolla em que ela estava bateu em um cavalo e saiu da pista no quilômetro sete da rodovia. A vítima, de 56 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O condutor, de 59 anos, teve apenas ferimentos leves.

Cerca de seis horas depois, dois homens morreram em uma colisão na RS-471, em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo. As vítimas estavam em um Polo que colidiu frontalmente com uma Blazer no quilômetro 241 da rodovia.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o Polo transitava no sentido Encruzilhada do Sul/Camaquã quando invadiu a pista contrária. Morreram o motorista, de 28 anos, e o passageiro, de 42. O condutor da caminhonete, de 42 anos, ficou ferido e foi encaminhado para atendimento.

Acidente na RS-342, em Ijuí, deixou homem de 28 anos morto. Márcio Santos / Grupo Caçadores de Notícias de Ijuí