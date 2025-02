Colisão com ônibus e três carros deixa duas pessoas gravemente feridas na freeway

Um acidente envolvendo um ônibus da Viação Ouro e Prata e três carros, ocorrido no km 44 da freeway, na manhã deste sábado (15), deixou duas pessoas gravemente feridas, uma delas foi removida de helicóptero para atendimento médico. As vítimas foram levadas para o Hospital de Gravataí e para o HPS. Os passageiros do ônibus não se feriram. O coletivo tinha como destino Torres, no Litoral Norte. Ele havia partido de Santa Rosa com 30 passageiros. Os feridos, condutor e passageiro, estavam num Peugeot 207. Os outros dois carros envolvidos são um Prisma e um Ford Ka.