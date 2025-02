Acidente em Sapiranga: colisão entre carros deixa um morto em rua lateral à RS-239

Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas pouco antes das 7h desta segunda-feira (24) em um acidente em Sapiranga , no Vale do Sinos. Dois carros se envolveram na colisão na Avenida João Corrêa , trecho que fica na lateral da RS-239 .

A vítima fatal, ainda não identificada era ocupante do Corsa envolvido no acidente . Ainda não se sabe se ele conduzia o veículo. Segundo a Brigada Militar o carro vinha da RS-239 quando perdeu o controle, bateu em uma mureta, caiu em cima de um Vectra, capotando já na Avenida João Corrêa .

Outros dois ocupantes do Corsa foram encaminhados ao hospital de Sapiranga em estado grave . A motorista do Vectra e um passageiro também foram levados para atendimento. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Às 8h, a via estava totalmente bloqueada nos dois sentidos. Já a RS-239 estava liberada, mas com lentidão, apesar do acidente não afetar a circulação dos veículos.