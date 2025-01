Bairro Nonoai Notícia

Motorista fica ferido após capotar o carro em avenida da zona sul de Porto Alegre

Veículo passou pelo canteiro central da via e foi parar no sentido contrário. Condutor do automóvel sofreu escoriações e foi conduzido ao Hospital de Pronto Socorro da Capital

24/01/2025 - 12h26min Atualizada em 24/01/2025 - 12h27min